За долг по кредиту судебные приставы арестовали у рязанца автомобиль

Автомобиль Volkswagen Jetta арестовали у рязанца судебные приставы. Мужчина имеет большую задолженность по кредитным платежам, сообщили в пресс-службе Управления ФССП России по Рязанской области.

В ходе рейда приставы разыскали должника. На сегодняшний день его задолженность по кредиту превышает 700 тыс. руб. Выяснилось, что у мужчины есть в собственности автомобиль.

В присутствии понятых судебные приставы наложили арест на имущество должника. Автомобиль передали на ответственное хранение представителю должника без права пользования.