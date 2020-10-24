В театре драмы поставили комедию о любви «Никто не идеален»

В пятницу, 23 октября, в Рязанском театре драмы состоялась премьера спектакля «Никто не идеален» по пьесе Саймона Уильямса.

Принято считать, что этот мир создан для мужчин. Но начинающий писатель и отец-одиночка Леонард (Сергей Невидин) поспорил бы с этим утверждением. Ведь его роман не принимают только из-за того, что автор – мужчина. Издательство «Любовь повсюду» проводит конкурс для женщин-писательниц. И редактор Сара (Анна Дёмочкина) непреклонна в своём решении объявить победителем именно даму.

Но Леоанрду так нужны деньги! Работа в сфере статистики дохода не приносит, а подрастающей дочке (Анастасия Дягилева) и неугомонному папаше (Юрий Борисов) постоянно требуются карманные расходы. Что особенного, если он подпишет роман именем Анжелы Дэвис? Всё бы ничего, но Леонард оказался талантлив, его роман занял первое место, и встреча Анжелы и Сары стала неизбежной.

Квартира Леонарда сложна и запутана, как вся его жизнь. В ней множество коридоров, поэтому там, где можно было бы пройти напрямик, Леонарду приходится кружить и путаться. Так же он путается и блуждает в жизни. Его будни однообразны и окрашены в один-единственный цвет, в отличие от его отца и дочки, с появлением которых квартира начинает переливаться всеми цветами.

В итоге все приключения, переодевания, интриги и недомолвки оказались ненапрасны: Леонард перестал бояться женщин, а Сара поверила, что не все мужчины – сволочи.

«Никто не идеален» – очень добрая и душевная комедия. Здесь есть и отношения отцов и детей, и любовь, и обман, и переодевание мужчины в женщину, и разговоры о сексе, и шутки на грани. Но при этом совершенно нет пошлости, за что стоит поблагодарить и актёров, и режиссёра постановки Арсения Кудрю.

В следующий раз спектакль можно будет посмотреть в театре драмы 24 и 25 октября.