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В Спасском районе пенсионерка пострадала после столкновения легковушки с трактором

Елена Лобанова

В четверг, 26 ноября, в Спасском районе 73-летняя пенсионерка пострадала после столкновения «Лады Гранты» с трактором. Об этом пишет пресс-служба УМВД по Рязанской области. 

Авария произошла примерно в 16:55 на 52-м километре автодороги «Рязань-Спасск-Ижевское». По предварительной информации, 79-летний рязанец за рулем «Лады Гранты» не выбрал безопасную дистанцию и врезался в двигавшийся в попутном направлении трактор «МТЗ». 44-летний водитель транспорта не пострадал. 

— Однако в результате столкновения получила травмы 73-летняя пассажирка легкового автомобиля. После этого она была госпитализирована, — сообщает пресс-служба регионального УМВД. 

По факту ДТП проводится проверка.

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