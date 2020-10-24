В Рязанском ТЮЗе показали классическую комедию «Недоросль»

В пятницу, 23 октября, в Рязанском театре юного зрителя показали классическую постановку на комедию Фонвизина «Недоросль».

Известная всем пьеса про семью Простаковых заиграла по-новому благодаря артистам из Марийского театра юного зрителя. Постановка заслуженного деятеля искусств РФ Олега Иркабаева-Этайна рассказывает старую историю про Митрофанушку, которого постоянно оберегает его матушка.

Режиссер решил не менять сюжет Фонвизина, поэтому в пьесе можно встретить и Скотинина, который больше всего на свете любит свиней, и Софьюшку с кавалером, и Стародума с Правдиным, а также всем известных учителей дворянского сына.

Постановка будет интересна всем: и школьникам, и маленьким детям, и взрослым. Ученики смогут посмотреть спектакль на недавно прочитанное произведение, маленьких зрителей пьеса научит самому главному. Примечательно, что спектакль с большим удовольствием смотрели и пожилые люди, каждый раз заранее угадывая реплику актеров.

Известные всем повадки Скотинина, глупость Митрофанушки и уроки преподавателей не раз вызывали бурные аплодисменты и взрывы хохота в зале.