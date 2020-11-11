В Рязанской области выплаты из маткапитала будут продлеваться автоматически. Такая схема сохранится до 1 марта 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

По информации пенсионного фонда РФ, право на ежемесячные выплаты имеют семьи с низким доходом, где второй ребенок был рожден после 1 января 2018 года. Раньше деньги поступали в течение одного года, а после необходимо было подавать заявление на продление.

— Из-за сложной эпидемиологической обстановки было принято решение об автоматическом продлении. Это сделано для того, чтобы люди лишний раз не подвергали себя заражению, — рассказали в ПФР.

Подавать заявление нужно только тем, кто впервые обращается за выплатой. Однако и тут можно не ходить в Пенсионный фонд РФ или в МФЦ. Теперь это можно сделать на портале Госуслуг.

В целом в Рязанской области ежемесячную выплату из средств материнского капитала получают более полутора тысяч семей.