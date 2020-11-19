В Рязанской области в 2020 году количество пожаров значительно снизилось

В четверг, 19 ноября, на заседании комиссии по ликвидации ЧС было сказано, что в 2020 году количество пожаров в Рязанской области снизилось на 25% по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Всего же с 1 апреля по 28 октября в Рязанской области зарегистрировано 3040 пожаров. Это на 25% ниже, чем показатели за аналогичный период 2019 года.

— При этом число палов стерни возросло в пять раз. Больше всего в этом году траву жгли на территории Ухоловского, Михайловского, Сасовского и Сараевского районов. За этот период в области случилось 47 лесных пожаров, — говорится в сообщении.

На заседании также подвели итоги ежегодного конкурса «Лучшая единая дежурно-диспетчерская служба муниципального образования». Победителями в номинациях стали Рязань, Скопинский муниципальный район, Александро-Невское городское поселение и Варсковское сельское поселение Рязанского района.