В Рязанской области созданы дополнительные группы для контроля за соблюдением масочного режима

В Рязанской области создает дополнительные группы, который будут контролировать соблюдение масочного режима. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
Николай Любимов заметил, что в настоящее время обстановка в области из-за COVID-19 непростая, так как количество заболевших растет.
Из-за частых нарушений эпидемиологических требований в регионе создали дополнительные группы для контроля за соблюдением масочного режима. В частности, 25 ноября на улицы уже вышли 70 человек из числа сотрудников полиции, Росгвардии, регионального правительства.
Кроме того, губернатор Рязанской области поручил дополнительно проинформировать граждан из группы риска. Так, в ближайшие выходные людям старше 65 лет будут звонить секретариаты органов власти и напоминать о необходимости соблюдения самоизоляции.