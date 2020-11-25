В Рязанской области созданы дополнительные группы для контроля за соблюдением масочного режима

В Рязанской области создает дополнительные группы, который будут контролировать соблюдение масочного режима. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Николай Любимов заметил, что в настоящее время обстановка в области из-за COVID-19 непростая, так как количество заболевших растет.

— Необходимо всем соблюдать дисциплину, меры безопасности, меры предосторожности. От этого во многом зависит успех нашей борьбы с COVID-19. Но часто люди не используют средства индивидуальной защиты. Маску надо носить обязательно, это самое простое и в то же время единственное пока эффективное средство для предохранения людей от заражения, — поделился глава региона.

Из-за частых нарушений эпидемиологических требований в регионе создали дополнительные группы для контроля за соблюдением масочного режима. В частности, 25 ноября на улицы уже вышли 70 человек из числа сотрудников полиции, Росгвардии, регионального правительства.

— Они будут проверять соблюдение гражданами масочного режима, прежде всего в общественных местах, магазинах, в транспорте. При этом контролеры смогут составлять протоколы об административном нарушении, – отметил Николай Любимов.

Кроме того, губернатор Рязанской области поручил дополнительно проинформировать граждан из группы риска. Так, в ближайшие выходные людям старше 65 лет будут звонить секретариаты органов власти и напоминать о необходимости соблюдения самоизоляции.