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В Рязанской области созданы дополнительные группы для контроля за соблюдением масочного режима

Елена Лобанова

В Рязанской области создает дополнительные группы, который будут контролировать соблюдение масочного режима. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства. 

Николай Любимов заметил, что в настоящее время обстановка в области из-за COVID-19 непростая, так как количество заболевших растет. 

— Необходимо всем соблюдать дисциплину, меры безопасности, меры предосторожности. От этого во многом зависит успех нашей борьбы с COVID-19. Но часто люди не используют средства индивидуальной защиты. Маску надо носить обязательно, это самое простое и в то же время единственное пока эффективное средство для предохранения людей от заражения, — поделился глава региона. 

Из-за частых нарушений эпидемиологических требований в регионе создали дополнительные группы для контроля за соблюдением масочного режима. В частности, 25 ноября на улицы уже вышли 70 человек из числа сотрудников полиции, Росгвардии, регионального правительства. 

— Они будут проверять соблюдение гражданами масочного режима, прежде всего в общественных местах, магазинах, в транспорте. При этом контролеры смогут составлять протоколы об административном нарушении, – отметил Николай Любимов. 

Кроме того, губернатор Рязанской области поручил дополнительно проинформировать граждан из группы риска. Так, в ближайшие выходные людям старше 65 лет будут звонить секретариаты органов власти и напоминать о необходимости соблюдения самоизоляции.

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