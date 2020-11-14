В Рязанской области лось утонул в пруду

В начале ноября в пруду в Пронском районе утонул лось. Его обнаружил грибник. Мужчина сообщил о своей находке в районную газету. Выяснилось, что о «плавающем лосе» давно знают местные грибники и рыбаки.

Охотовед Сергей Чернухин и лесничий Михаил Судьбин подняли из воды труп животного из воды, сообщает сайт Издательства «Преса». Тушу исследовали и захоронили по всем правилас, обработав территорию известью.

И.о. министра природопользования Рязанской области Александр Акимов исключил причастность браконьеров к гибели животного. Патологоанатомический диагноз показал, что лось утонул.