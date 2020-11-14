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Новости РязаниОбщество

В Рязанской области коронавирус диагностирован у 906 детей

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По данным на субботу, 14 ноября, в Рязанской области выявлено 12220 случаев заражения COVID-19.

Больше всего заболевших в возрастной группе от 46 до 64 лет – 5159 человек.

Среди рязанцев в возрасте от 18 до 45 лет – 3592 заболевших.

2110 больных в возрасте от 65 до 80 лет и 453 – старше 80 лет.

С начала пандемии коронавирусом переболели 906 детей (двадцать девять до 1 года; пятьдесят три по 1; тридцать девять по 2; сорок семь по 3; сорок три по 4 года; тридцать семь по 5; пятьдесят два по 6; сорок шесть по 7; пятьдесят пять по 8; сорок четыре по 9; тридцать семь по 10; пятьдесят шесть по 11; пятьдесят шесть по 12; пятьдесят шесть по 13; пятьдесят один по 14; шестьдесят семь по 15; восемьдесят по 16; пятьдесят восемь по 17 лет).

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