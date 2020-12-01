В Рязанской области изменили коэффициенты оплаты труда педагогов

В Рязанской области одобрили новые нормативы финансирования муниципальных школ и детсадов. Изменения коснулись и коэффициента оплаты труда педагогов. Об этом пишет пресс-служба регионального правительства.

Также новые нормативы коснутся приобретения учебников и пособий, средств обучения. Все изменения согласованы с проектом областного бюджета на 2021 год и плановый период 2022-2023 года.

— Соответствующие изменения внесены в методики распределения субвенций, предоставляемых муниципальным образованиям на реализацию данных полномочий. Уточнены также коэффициенты, связанные с нормативной наполняемостью групп и классов, — говорится в сообщении.

Помимо этого, были скорректированы объемы средств, которые направляют муниципалитетам для обеспечения с 1 сентября 2020 года ежемесячных выплат учителям за классное руководство.