Вторник, 1 декабря, 2020
-1.1 C
Рязань
Что хотите найти?
Поиск по сайту

В Рязанской области деревенский житель нашел клад и растратил все деньги на «красивую жизнь»

Елена Лобанова

В Рязанской области житель деревни Марфинка нашел клад при ремонте чужого дома. Обнаруженные деньги он растратил на «красивую жизнь». Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Рязанской области. 

Все началось с того, что полицейские заподозрили 43-летнего мужчину в краже. Дело в том, что к нему на такси начали приезжать курьеры и доставлять алкоголь и дороги закуски. Кроме того, очевидцы стали замечать возле дома девушек, с которыми подозреваемый проводил время.

— Полицейских это насторожило, так как мужчина не мог себе позволить дорогие угощения и развлечения. К тому же, он не раз был судим за кражи и не имел постоянного заработка, — рассказали в пресс-службе управления МВД. 

Оперативники выяснили, что 50-летняя жительница Московской области наняла его для ремонта дома. По словам женщины, раньше в Марфинке проживала ее пожилая родственница. Пенсионерка не раз говорила пострадавшей, что накопила определенную сумму денег, но спрятала ее в разных углах дома. 

— После смерти родственницы москвичка приехала в деревню и нашла там часть суммы. После она наняла 43-летнего подозреваемого для выполнения ремонтных работ. При этом женщина попросила рабочего сообщить о находке, если вдруг оставшаяся сумма денег попадется, — говорится в сообщении. 

Оказалось, что мужчина нашел 150 000 рублей в импровизированном тайнике в печке. Он решил не отдавать находку хозяйке, а присвоить деньги себе. 

В отношении рецидивиста возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ (Кража). Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

НОВОСТИ ПАРТНЁРОВ

ВАМ МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНО

Комментарии для сайта Cackle

Читать другие материалы этого автора

Новости мира

В Липецкой области разыскивают пропавшую 27 ноября 13-летнюю школьницу Александру Волкову

В пятницу, 27 ноября, в Липецкой области пропала 13-летняя школьница. Информация об этом появилась в различных социальных сетях.  По...
Узнать больше
Новости мира

30 ноября на более 30-ти улицах Липецка отключат холодную питьевую воду и свет

В понедельник, 30 ноября, в Липецке отключат воду и свет сразу на нескольких улицах. Об этом сообщает пресс-служба Липецкой городской энергетической компании. 
Узнать больше
Власть

Губернатор Рязанской области встретился с депутатами Госдумы РФ

В четверг, 26 ноября, в областном правительстве губернатор Рязанской области встретился с депутатами Госдумы РФ. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства. 
Узнать больше
COVID-19

За последние сутки в Липецкой области от коронавируса скончалась 67-летняя пенсионерка

За прошедшие сутки в Липецкой области от коронавируса скончалась 67-летняя женщина. Об этом сообщает региональный оперштаб.  Отмечается, что у...
Узнать больше
Новости Рязани

Николай Любимов высказался о присвоении статуса исторического поселения поселку в Касимовском районе

Во вторник, 1 декабря, на заседании регионального правительства, Николай Любимов высказался о присвоении статуса исторического поселения рабочему поселку Елатьма Касимовского района. Об...
Узнать больше
Новости мира

В Советском районе Астрахани демонтируют 36 незаконных гаражей

В Астрахани планируют демонтировать 36 незаконных гаражей. Об этом сообщает ГТРК "Лотос".  Перед насильным вывозом собственникам помещения разъясняют правила,...
Узнать больше
Новости Рязани

19-летний рязанец, сбивший пешехода в Песочне, был пьян

Во вторник вечером, 24 ноября, в Рязани 19-летний водитель на ВАЗ-21130 сбил пешехода. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД. 
Узнать больше
COVID-19

За последние сутки от COVID-19 скончались еще три человека в Липецкой области

На момент 29 ноября от коронавируса в Липецкой области скончались еще три человека. Об этом сообщает региональный оперштаб.  Все...
Узнать больше
Новости мира

Под Астраханью спасали плавающего на понтоне по Волге мужчину-маляра

В воскресенье, 29 ноября, в Астраханской области мужчина чуть не уплыл на пирсе. Его успели спасти, сообщает ГТРК "Лотос". 
Узнать больше
Новости Рязани

В Рязанской области сотрудники ГИБДД проведут два рейда

В четверг, 26 ноября, сотрудники ГИБДД проведут в Рязанской области рейды по пресечению нарушений в перевозке детей и проезду пешеходных переходов. Об...
Узнать больше
Новости мира

В Гагарине Смоленской области мужчина пытался похитить на улице маленькую девочку с помощью щенка или котенка

Жители города Гагарин Смоленской области сообщили в социальных сетях о подозрительном мужчине, который пытается увезти маленьких детей. Информация об этом появилась в...
Узнать больше
Новости Рязани

Доля электронных заявок на субсидии рязанским аграриям превысила 30%

В 2020 году оля электронных заявок на субсидии рязанским аграриям превысила 30% от общего количества документов. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства. 
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефон: +7 (920) 639-91-05. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+