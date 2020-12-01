В Рязанской области деревенский житель нашел клад и растратил все деньги на «красивую жизнь»

В Рязанской области житель деревни Марфинка нашел клад при ремонте чужого дома. Обнаруженные деньги он растратил на «красивую жизнь». Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Рязанской области.

Все началось с того, что полицейские заподозрили 43-летнего мужчину в краже. Дело в том, что к нему на такси начали приезжать курьеры и доставлять алкоголь и дороги закуски. Кроме того, очевидцы стали замечать возле дома девушек, с которыми подозреваемый проводил время.

— Полицейских это насторожило, так как мужчина не мог себе позволить дорогие угощения и развлечения. К тому же, он не раз был судим за кражи и не имел постоянного заработка, — рассказали в пресс-службе управления МВД.

Оперативники выяснили, что 50-летняя жительница Московской области наняла его для ремонта дома. По словам женщины, раньше в Марфинке проживала ее пожилая родственница. Пенсионерка не раз говорила пострадавшей, что накопила определенную сумму денег, но спрятала ее в разных углах дома.

— После смерти родственницы москвичка приехала в деревню и нашла там часть суммы. После она наняла 43-летнего подозреваемого для выполнения ремонтных работ. При этом женщина попросила рабочего сообщить о находке, если вдруг оставшаяся сумма денег попадется, — говорится в сообщении.

Оказалось, что мужчина нашел 150 000 рублей в импровизированном тайнике в печке. Он решил не отдавать находку хозяйке, а присвоить деньги себе.

В отношении рецидивиста возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ (Кража). Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.