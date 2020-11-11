В Рязанской гордуме проходит прокурорская проверка. Об этом в среду, 11 ноября, сообщила «Новая газета Рязань».

По данным СМИ, причиной проверки стали выплаты депутатам. Прокуратура запросила все данные за 2019-2020 годы. Из-за этого, как пишет «Новая газета», «депутаты и помощники носятся с какими-то документами».

«КП Рязань», со ссылкой на информированный источник, сообщает, что проверка проводится уже около месяца. При этом прокурорские работники общаются с сотрудниками аппарата Думы. Депутатов не трогают.