В Рязани разыскивают очевидцев ДТП с пешеходом

В Рязани сотрудники полиции разыскивают очевидцев ДТП, которое произошло в конце июля 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Происшествие случилось 31 июля около 23:20. Возле дома №76 на Первомайском проспекте 20-летний рязанец на «Брилианс» сбил 45-летнего мужчину. Пешеход переходил дорогу в неположенном месте.

В результате ДТП пострадавший был госпитализирован в медицинское учреждение.

Всех, кто может что-либо сообщить по факту ДТП, просят звонить по номеру: (4912)29-74-99. Также можно подойти лично по адресу: г. Рязань, ул. Фирсова, д.12, корпус 1, кабинет №13.