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В Рязани почтили подвиг воинов-десантников 6-й роты

Елена Лобанова

В четверг, 12 ноября, на территории Рязанского воздушно-десантного училища имени Маргелова прошло мероприятие, посвященное подвигу 6-й роты в 2000-м году и памяти героя РФ Романа Соколова. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства. 

От имени Губернатора Рязанской области к собравшимся обратилась первый зампредседателя правительства Анна Рослякова. На мероприятии также присутствовали мать Романа Соколова Татьяна Соколова, начальник РВВДКУ Алексей Рагозин, вице-президент Российской ассоциации Героев Вячеслав Сивко, автор Всероссийского проекта по установке памятных бюстов бойцам 6-й роты Андрей Павлов, военнослужащие и курсанты.

В рамках памятного мероприятия к бюсту Романа Соколова возложили цветы, а перед участниками церемонии торжественно промаршировали почетный караул. 

— Подвиг выпускника РВВДКУ имени Маргелова Романа Соколова вызывает гордость и безграничное уважение. Желаю всем курсантам быть достойными памяти героя, — сказала Анна Рослякова. 

Напомним, уроженец Рязани и выпускник РВВДКУ имени Маргелова Роман Соколов в составе 6-й парашютно-десантной дивизии участвовал в контртеррористической операции в Чечне. 29 февраля 2000 года он был одним из солдат, что заблокировали боевиков в районе Аргунского ущелья. 6-ая рота сражалась до потери сил, а Роман Соколов, после гибели командира роты, взял командование на себя. 

В ночь на 1 марта бандиты усилили натиск, Роман Соколов был тяжело ранен, но продолжал руководить боем. После этого получил еще одно тяжелое ранение. Товарищи оттащили капитана Соколова в укрытие, где он до последней минуты своей жизни вел бой с бандитами. Возле погибшего офицера насчитали пятнадцать трупов боевиков. 

Указом Президента России от 12 марта 2000 года, за мужество и отвагу, проявленные при ликвидации незаконных вооруженных формирований в Северо-Кавказском регионе, гвардии капитану Роману Соколову посмертно присвоено звание Героя Российской Федерации.

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