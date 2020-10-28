В Рязани передали в суд дело об убийстве в Соколовке

Прокуратура Октябрьского района Рязани передала в суд уголовное дело об убийстве в посёлке Соколовка. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Рязанской области.

Уголовное дело в отношении жителя Рязани было возбуждено по ч.1 ст.105 УК РФ. По версии следствия, в августе 2020 года между нетрезвыми отчимом и пасынком произошёл конфликт. В ходе него пасынок взял кухонный нож и ударил потерпевшего в шею. При этом он повредил мужчине сонную артерию. От полученной раны пострадавший скончался на месте.

Во время следствия обвиняемый полностью признал вину и раскаялся. До суда он находится под стражей.