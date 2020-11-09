В Рязани могут благоустроить территорию вдоль рек Трубеж, Лыбедь и Ока. Об этом было сказано на первом заседании Совета по культурному наследию при Губернаторе 9 ноября.
По мнению администрации города, эти туристические объекты могли бы стать привлекательными общественными пространствами.
На Совете также был одобрен проект требований к градостроительным регламента в историческом центре Рязани.
Глава региона на первом заседании заметил, что необходимо в ближайшее время разработать проект требований к градостроителя. А до 10 декабря 2020 года он уже должен быть предоставлен на утверждение правительству региона.
Николай Любимов упомянул и территорию, примыкающую к Рязанскому Кремлю. Губернатор поручил очистить участок от мусора и ненужной растительности, а затем уже заняться земельным вопросом.
Кроме того, глава регионе рекомендовал администрации города оранизовать совместную работу со студентами рязанского политеха и другими образовательными организациями. Будущих архитекторов могут привлечь к разработке дизайн-кода отдельных исторических улиц города.