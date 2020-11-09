В Рязани могут благоустроить территорию вдоль рек Трубеж, Лыбедь и Ока. Об этом было сказано на первом заседании Совета по культурному наследию при Губернаторе 9 ноября.

По мнению администрации города, эти туристические объекты могли бы стать привлекательными общественными пространствами.

На Совете также был одобрен проект требований к градостроительным регламента в историческом центре Рязани.

— Статус, который теперь имеет центральная часть нашего города, дает нам возможность вести более целенаправленную и юридически грамотную работу по сохранению культурного наследия. На Совете мы будем предметно и профессионально обсуждать вопросы, касающиеся объектов культурного наследия, их охраны и использования, проблем благоустройства, развития городской инфраструктуры, градостроительной деятельности, — сказал Николай Любимов.

Глава региона на первом заседании заметил, что необходимо в ближайшее время разработать проект требований к градостроителя. А до 10 декабря 2020 года он уже должен быть предоставлен на утверждение правительству региона.

— Предложения по развитию и благоустройству территории города вдоль рек Трубеж, Лыбедь, Ока было решено более детально проанализировать и рассмотреть возможность разработки проектов с максимально сохраненным природным ландшафтом, — говорится в сообщении.

Николай Любимов упомянул и территорию, примыкающую к Рязанскому Кремлю. Губернатор поручил очистить участок от мусора и ненужной растительности, а затем уже заняться земельным вопросом.

Кроме того, глава регионе рекомендовал администрации города оранизовать совместную работу со студентами рязанского политеха и другими образовательными организациями. Будущих архитекторов могут привлечь к разработке дизайн-кода отдельных исторических улиц города.