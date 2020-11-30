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В Рязани из-за аварии Opel с Toyota пострадал водитель одной из машин

Елена Лобанова

В субботу, 28 ноября, на Куйбышевском шоссе в Рязани произошла авария с участием двух иномарок. В результате пострадал один из водителей. Об этом пишет пресс-служба регионального УМВД. 

Авария произошла примерно в 15:10 возле дома №26 по Куйбышевскому шоссе. По предварительной информации, 32-летний рязанцев на «Опель Астра», поворачивая налево, не уступил дорогу встречному автомобилю. В результате местный житель врезался в «Тойоту Хайлендер» под управлением 61-летнего жителя Спасского района. 

— В результате происшествия водитель автомобиля «Опель Астра» получил травмы. Пострадавшему оказана медицинская помощь, — говорится в сообщении. 

По факту случившегося проводится проверка.

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