В Рязани из-за аварии Opel с Toyota пострадал водитель одной из машин

В субботу, 28 ноября, на Куйбышевском шоссе в Рязани произошла авария с участием двух иномарок. В результате пострадал один из водителей. Об этом пишет пресс-служба регионального УМВД.

Авария произошла примерно в 15:10 возле дома №26 по Куйбышевскому шоссе. По предварительной информации, 32-летний рязанцев на «Опель Астра», поворачивая налево, не уступил дорогу встречному автомобилю. В результате местный житель врезался в «Тойоту Хайлендер» под управлением 61-летнего жителя Спасского района.

— В результате происшествия водитель автомобиля «Опель Астра» получил травмы. Пострадавшему оказана медицинская помощь, — говорится в сообщении.

По факту случившегося проводится проверка.