За время пандемии в РГУ заразились коронавирусом 13 человек

С начала пандемии в Рязанском госуниверситете коронавирусом заболели в общей сложности 13 человек – 5 студентов и 8 преподавателей. Об этом РИА «7 новостей» сообщил ректор РГУ имени С. А. Есенина Андрей Минаев.

По его словам, в вузе ситуация с заболеванием COVID-19 находится на постоянном мониторинге у администрации. Двое студентов заболели в период первой волны и в настоящее время приступили к занятиям. Из восьми преподавателей пятеро уже вернулись к работе.

Вуз следит за ситуацией, которая складывается в регионе. Работает в смешанном режиме – 70% студентов находятся на дистанционном формате обучения. Кроме того, все преподаватели старше 65 лет работают на дистанте.

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Очные занятия проходят с соблюдением всех предписаний Роспотребнадзора. В общежитиях также соблюдаются «новые» правила – действует масочный режим, пришедшим меряют температуру. Вход посторонним лицам на территорию общежитий запрещён. Исключение делается только для близких родственников студентов. В помещениях работают рециркуляторы.

С начала пандемии с общежитиями связано только два случая заболевания коронавирусом: один в прошлом учебном году и один в этом.

Большое интервью с ректором РГУ имени Есенина Андреем Минаевым читайте на нашем сайте на следующей неделе.