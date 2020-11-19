В результате ДТП с грузовиком в Шиловском районе погиб один человек

19 ноября в Шиловском районе произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по Рязанской области.

Авария произошла около 10:05 на 274-м километре автодороги М5 «Урал». По предварительной информации, 39-летний житель Тульской области, управляя грузовым автомобилем «Рено» с полуприцепом не выбрал безопасную скорость и не справился с управлением.

В результате грузовик врезался со встречным легковым автомобилем «Фольксваген Поло» под управлением 41-летнего рязанца.

— В результате происшествия водитель легкового автомобиля от полученных травм скончался на месте ДТП, — говорится в сообщении.

Обстоятельства происшествия уточняются.