В квартире пожилой рязанки обнаружили 30 кошек

В Рязани в квартире пожилой женщины проживает около 30 кошек. Животным и пенсионерке необходима помощь. Об этом сообщается в группе Cлужба по контролю за безнадзорными животными.

Известно, что женщина подбирала на улице бездомных животных, лечила и кастрировала. В какой-то момент она потеряла контроль над ситуацией. У женщины испортилось здоровье, не было денег на кастрацию котов. В результате животные расплодились. Теперь помощь нужна и кошкам, и их хозяйке.

Сообщается, что 10 кастрированных кошек пенсионерка готова оставить у себя. Остальным нужна передержка или новый дом. Кроме того, некоторым необходима помощь ветеринаров.

– Пожалуйста, не оставайтесь равнодушными, в одиночку с этим никак не справиться! – написала о ситуации волонтёр Ольга Куприна.

По всем вопросам можно обращаться к ней в соцсети ВКонтакте или звонить на номер: 89605775970.