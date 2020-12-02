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В Касимове полицейские задержали мясного вора

Елена Лобанова

В Касимове полицейские задержали 45-летнего мужчина, укравшего кусок мяса. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Рязанской области. 

В касимовский супермаркет зашел мужчина. Он обошел все прилавки и подошел к участку с мясными изделиями. Местный житель взял с полки завернутый в пленку кусок мяса, спрятал его под куртку и направился к выходу. 

Это заметила продавщица, которая нажала на тревожную кнопку и попыталась остановить вора. В ответ женщина услышала угрозы в своей адрес. 

— Когда мужчина выбегал из магазина, к выходу уже подъехали сотрудники полиции. Они увидела беглеца и задержали его, — говорится в сообщении. 

Оказалось, что 45-летний мужчина ранее уже был судим за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по ч.1 ст.161 «Грабеж». Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет.

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