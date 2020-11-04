В центре Рязани может появиться бульвар Есенина

В центре Рязани может появиться бульвар имени Сергея Есенина. Об этом сообщает ГТРК «Ока».

Рязанские краеведы предложили так назвать зелёную зону, которая разделяет улицу Есенина. Она начинается от площади Театральной и идёт в сторону завода САМ. До сих пор это место не имеет официального статуса.

В сюжете «Оки» сообщается, что местные жители уже так называют зелёную зону. Осталось только узаконить это название.

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По словам краеведа Игоря Канаева, улицу Ряжскую переименовали в честь Есенина в 1965 году. На ней располагается много интересных зданий. Например, Дворец детского творчества или здание бывшего института культуры.

Всего же в Рязани насчитывается 10 бульваров: бульвар Победы, бульвар имени Скобелева, бульвар по улице Карла Маркса. Некоторые на карте ещё не обозначены.