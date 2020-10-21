Специалист объяснил, почему в Рязани нет крематория

Президент Ассоциации крематориев России, вице-президент Союза похоронных организаций и крематориев России Алексей Сулоев рассказал, почему в России возникают проблемы со строительством крематориев. Об этом сообщает РИА ФАН.

Сулоев отметил, что спрос на них в России есть. В том числе и в Рязани.

– Самара, Омск, Казань, Уфа, Тюмень, Оренбург, Рязань, Липецк, Курск, Севастополь и много других крупных городов России нуждаются в строительстве крематориев, – приводит СМИ его слова.

Одна из главных проблем – отсутствие чёткого и внятного законодательства в этой сфере. Частные инвесторы готовы строить крематории, но не спешат, так как не имеют гарантий работы. Ритуальные услуги в нашей стране регулируется различными министерствами, которые к тому же ещё и меняются. Пишется закон, затем приходит новый чиновник и начинает писать свой. В итоге внятных правил до сих пор нет.

Ещё одна проблема – большая санитарная зона, которая нужна для того, чтобы построить крематорий. Во многих городах таких участков земли просто нет. Сулоев рассказал, что в Европе есть чёткие правила по установке печей – они обязательно должны быть оборудованы очистными сооружениями. В противном случае – огромный штраф. В России же такой нормы нет, но есть санитарная зона.

Говоря о востребованности крематориев в нашей стране, специалист сообщил, что по европейским нормам надо построить 300-500 крематориев. По американским – до 900. Так что очень большой рынок, который готовы осваивать бизнесмены.