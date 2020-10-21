Снижение уровня воды в Оке не скажется на качестве водопроводной воды в Рязани

Рязанский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщил о снижении уровня воды в Оке. Речь идёт об участке в районе села Половское Рязанской области. В СМИ и соцсетях появились опасения, что это может сказаться на качестве водопроводной воды.

МП «Водоканал города Рязани» прокомментировал эту информацию. В настоящее время ситуацию с уровнем воды нельзя назвать критической, сообщает сайт организации. Уровень воды на Борковской водопроводной станции составляет 1,2м, на Окской – 1,6м. Такие показатели специалисты называют рабочими.

Также отмечается, что снижение уровня воды в указанном районе не повлияет на качество водопроводной воды. Ограничения могут коснуться только забора воды. В этой ситуации Водоканал увеличит долю артезианской воды.

Чтобы предотвратить снижение качества водопроводной воды, летом 2020 года специалисты Водоканала расчистили акваторию Дядьковского затона от донных иловых отложений, углубили прилегающую акваторию и очистили конструкции водозабора вместе с рыбозащитными решётками.