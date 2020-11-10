Рязанское предприятие оспорило иск в 3,8 млрд рублей за загрязнение реки

Предприятие «Биофармкомбинат» оспорило иск в 3,8 млрд рублей за загрязнение реки Кердь в Михайловском районе. Об этом сообщает ГТРК «Ока».

Напомним, ранее на предприятие было заведено дело. Его признали виновным в загрязнении реки отходами. Арбитражный суд Рязанской области удовлетворил иск регионального Минприроды о взыскании штрафа.

Завод подал на решение кассационную жалобу. Суд вышестоящей инстанции её удовлетворил. Теперь дело вновь будет рассмотрено в Рязани. По нему могут назначить экологическую экспертизу.

В качестве третьего лица теперь выступит Рязанская межрайонная природоохранная прокуратура.