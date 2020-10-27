Рязанские памятники не прошли в следующий этап конкурса «СкульпТУТУра»

Памятники из Рязанской области не смогли пробиться в следующий этап конкурса «СкульпТУТУра».

Напомним, конкурс организовал портал о туризме «ТуТу.ру». Его эксперты отобрали по всей России сотню самых необычных памятников. В том числе «Грибы с глазами» в Рязани и памятник Хемингуэю в Сасове. Дальше список разбили на десятки и запустили голосование.

Оба рязанских памятника попали в первое голосование проекта. По его итогам «Грибы с глазами» заняли 6 место, набрав 1468 голосов. Эрнест Хемингуэй занял 9-е место, собрав 616 голосов.

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На первом месте с большим отрывом скульптура «Свидание» (Курская область). За неё проголосовали 9255 раз.