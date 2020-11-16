Рязанские бизнесмены учатся эффективной реализации экспортной сделки

В понедельник, 16 ноября, в Рязанском центре экспорта проходят занятия по эффективной реализации экспортной сделки. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

В программе участвуют представители малого и среднего бизнеса Рязанской области. Полученные знания позволяют приобрести навыки для эффективной реализации экспортного проекта и выхода на заключение новых внешнеторговых контрактов. При этом участие в программе субсидируется из федерального бюджета.

А вся работа направлена на реализацию в региона нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».