Рязанцы поделились фото первого снега. Instagram-обзор

В этом году погода долго не баловала нас снегом. Однако на этой неделе всё изменилось. В Рязанской области наконец-то выпал первый снег.

Кстати, в воскресенье, 15 ноября, рязанцам пообещали ухудшение погоды. По прогнозам синоптиков, в регионе местами ожидается гололёд, на дорогах гололедица. Кроме того, метеорологи прогнозируют налипание мокрого снега и туман с видимостью от 200 до 500 метров. Такая погода сохранится до конца суток.

Фотографиями и видео первого снега рязанцы поделились в своих Instagram-аккаунтах. Предлагаем вам обзор публикаций.