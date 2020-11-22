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Спектакль «Макото» рассказал рязанцам о проблемах матери и ребёнка

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В субботу, 21 ноября, фестивальную программу «Свиданий на Театральной» продолжила постановка «Макото» Культурного центра «Хитровка». Спектакль поставлен по пьесе Юлии Тупикиной «Когда ты остров». История отчасти биографична и основана на рассказах японской актрисы Томоми Орита, которая живёт и работает в России.

Аика (Мария Беккер) — танцовщица, её пластика завораживает. Героиня искрится юмором и уверенностью в себе. Она громко заявляет о своих отношениях с миром, которые и привели её туда, где она сейчас — в Москву, в пустую маленькую квартиру с разбитым солнцем на полу. Но она здесь счастлива. Счастлива и свободна!

Эпизод за эпизодом собирается пазл воспоминаний, и как всё более закрытым становится тело Аики, так всё более правдивым делается рассказ. Одежда создает броню, в которой не так страшно теперь признаться, что свобода от родины, семьи, друзей и любимого — это одиночество.

В спектакле много Японии: язык цветов, стихи, метафоры, живое звучание цитры кото, и можно было бы свести одиночество Аики к уникальным проблемам традиционного японского общества, но всё проще. В любой точке глобуса невысказанные обиды будут отравлять отношения, отсутствие эмпатии и эгоизм — ранить, запоздалые слова любви — стоять комом где-то в груди.

Наряды героини наслаиваются друг на друга временами года, в итоге оказываясь полностью белыми. Траурно-белыми или чистым листом бумаги — вопрос остаётся открытым, но есть надежда, что финальные слова любви — это знак: новая весна уже близко!

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