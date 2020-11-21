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Четвёртый день «Свиданий на Театральной» прошёл в стиле «викторианский панк»

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В пятницу, 20 ноября, состоялся четвёртый день международного фестиваля спектаклей о любви «Свидания на Театральной». На этот день был запланирован показ спектакля Липецкого драматического театра «Куда исчезли все цветы». Пандемия коронавируса сорвала и это свидание со зрителем. Члены жюри фестиваля смогли посмотреть спектакль в записи.

Режиссёр спектакля Галина Зальцман определила жанр своей постановки как викторианский панк-рок, что весьма неожиданно для «Ромео и Джульетты» Шекспира. В спектакле много музыки и пластики. Они дополняют шекспировский текст, а порой и придают ему новое звучание. Название спектаклю дала песня «Где цветы, дай мне ответ», которую все артисты исполняют в самом начале первого действия. Это одна из самых известных антивоенных песен в мире.

Антивоенной можно назвать и саму постановку. Не любовь, а именно вражда, жестокая и бессмысленная, выходят здесь на первый план. Декорации минималистичны. Многолетние распри между кланами Монтекки и Капулетти, кажется, уничтожили всё живое и прекрасное вокруг. Трагедия разворачивается на чёрном фоне. В чёрные и белые костюмы одеты артисты. Зритель видит Верону не роскошной, а мрачной, пыльной, грязной. Это изнанка и сущность внешне прекрасного города, в котором царят интриги, предательства и убийства друзей и родных. В такой удушающей обстановке все прекрасные и светлые чувства просто обречены.

Спектакль «Куда исчезли все цветы» совершенно не похож на классические постановки «Ромео и Джульетты». Он, как и стиль «панк», громко протестует против всего привычного, традиционного, устоявшегося. Вместо шпаг и кинжалов герои используют пистолеты – а это уже новый уровень уничтожения человека человеком. И с этой точки зрения постановку Липецкого театра можно назвать предупреждением современникам: если человечество не прекратит бессмысленные войны и распри, рано или поздно оно уничтожит себя. Но фонтан из разноцветных красок, взмывающий вверх в финале спектакля, оставляет надежду на счастливое будущее.

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