Роспотребнадзор объяснил рязанцам, где необходимо носить маски

Региональное управление Роспотребнадзора дало пояснения по поводу мест в Рязани, где необходимо ношение масок. Ответ дан на странице губернатор Рязанской области Николая Любимова в социальной сети ВКонтакте.

Напомним, ранее Роспотребнадзор ввёл в России обязательный масочный режим. Проверками его соблюдения занимаются, в том числе и сотрудники полиции. На нарушителей составляются административные протоколы. В то же время чёткого определения мест, где необходимы маски, в документе нет.

– А кто-нибудь знает, где размещен перечень мест, признанных общественными, где нельзя ходить без маски? А то, судя по фотографиям рейдов, облавы уже просто на улицах происходят, – написала рязанка на странице Николай Любимова.

В ответе Роспотребнадзора говорится, что к местам массового скопления людей относятся торговые центры, предприятия общепита, другие торговые объекты, транспорт. Кроме того, территории, на которых одновременно могут находиться более 50 человек.

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Из ответа следует, что маски необходимо носить и на улицах. Ведь практически на любой из них может находиться более 50 человек. Не совсем понятно, как соблюдать масочный режим, например, в кафе. Есть или пить через маску вряд ли получится.