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Новости РязаниОбщество

В тяжёлом состоянии находятся 46 рязанцев с коронавирусом

7info

В тяжёлом состоянии находятся 46 рязанцев с коронавирусом. К аппаратам искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) подключены 26 пациентов. Об этом сообщила оперативная группа правительства Рязанской области.

Всего же по данным опергруппы, на 19.30 пятницы, 6 ноября, в больницах Рязани и области находились 463 человека с COVID-19. Из них 11 – дети. 

Состояние 66 человек врачи оценивают как удовлетворительное, 351 пациента – средней степени тяжести. 

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Остальные заразившиеся коронавирусом рязанцы лечатся дома. По мнению медиков, госпитализация им не требуется. Эти люди переносят болезнь в лёгкой форме и соблюдают карантин.

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