Рекламному агентству «Тема» – 15 лет

РИА «7 новостей» поздравляет рекламное агентство «Тема» с 15-летием!

Рекламное агентство «Тема» – сплочённый профессиональный коллектив, который успешно сочетает в своей деятельности традиционные и инновационные подходы к продвижению товаров и услуг.

Опыт рекламного агентства в создании видеороликов, архитектурных макетов, разработке дизайна буклетов, баннеров и логотипов на протяжении всех 15 лет получает высокую оценку клиентов и партнёров.

Благодаря сотрудничеству РИА «7 новостей» и рекламного агентства «Тема» пользователи сети интернет из любой точки мира получают доступ к уникальному рекламно-информационному контенту.

Желаем нашим партнёрам успешного движения вперёд, реализации самых смелых, креативных проектов и идей!