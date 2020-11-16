Обновлены данные о географии распространения коронавируса в Рязанской области

Оперативная группа правительства Рязанской области сообщила актуальные данные о географии распространения коронавируса по районам региона.

В целом на 12.30 16 ноября в Рязани и области выявлено 12 тыс 428 человек с COVID-19.

Ситуация с заболевшими коронавирусом в городах Рязанской области следующая:

Рязань – 6410 (+49) , Касимов – 314 (+4), Сасово – 261 (+1), Скопин – 391 (+6), Рыбное – 295 (+6), Михайлов – 143 (+1), Ряжск – 318 (+2), Спасск – 74 (+3), Шацк – 72, Клепики – 69 (+1), Кораблино – 84 (+1), Новомичуринск – 197.

Заболеваемость по районам следующая:

Александро-Невский район – 102;

Ермишинский район – 26;

Захаровский район – 78 (+2);

Кадомский район – 11;

Касимовский район – 181;

Клепиковский район – 217 (+5);

Кораблинский район – 47 (+2);

Милославский район – 56;

Михайловский район – 171;

Пителинский район – 10;

Пронский район – 62;

Путятинский район – 39;

Рыбновский район – 202 (+1);

Ряжский район – 57 (+2);

Рязанский район – 520 (+5);

Сапожковский район – 20;

Сараевский район – 111;

Сасовский район – 77;

Скопинский район – 205 (+1);

Спасский район – 171;

Старожиловский район – 101;

Ухоловский район – 21;

Чучковский район – 83 (+2);

Шацкий район – 85 (+3);

Шиловский район – 203 (+1).