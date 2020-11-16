Понедельник, 16 ноября, 2020
1.7 C
Рязань
Что хотите найти?
Поиск по сайту
КоронавирусНовости РязаниОбщество

Обновлены данные о географии распространения коронавируса в Рязанской области

7info

Оперативная группа правительства Рязанской области сообщила актуальные данные о географии распространения коронавируса по районам региона.

В целом на 12.30 16 ноября в Рязани и области выявлено 12 тыс 428 человек с COVID-19.

Ситуация с заболевшими коронавирусом в городах Рязанской области следующая:

Рязань – 6410 (+49) , Касимов – 314 (+4), Сасово – 261 (+1), Скопин – 391 (+6), Рыбное – 295 (+6), Михайлов – 143 (+1), Ряжск – 318 (+2), Спасск – 74 (+3), Шацк – 72, Клепики – 69 (+1), Кораблино – 84 (+1), Новомичуринск – 197.

Заболеваемость по районам следующая:

Александро-Невский район – 102;

Ермишинский район – 26;

Захаровский район – 78 (+2);

Кадомский район – 11;

Касимовский район – 181;

Клепиковский район – 217 (+5);

Кораблинский район – 47 (+2);

Милославский район – 56;

Михайловский район – 171;

Пителинский район – 10;

Пронский район – 62;

Путятинский район – 39;

Рыбновский район – 202 (+1);

Ряжский район – 57 (+2);

Рязанский район – 520 (+5);

Сапожковский район – 20;

Сараевский район – 111;

Сасовский район – 77;

Скопинский район – 205 (+1);

Спасский район – 171;

Старожиловский район – 101;

Ухоловский район – 21;

Чучковский район – 83 (+2);

Шацкий район – 85 (+3);

Шиловский район – 203 (+1).

НОВОСТИ ПАРТНЁРОВ

ВАМ МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНО

Комментарии для сайта Cackle

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Качество продукции в РНПК контролируют с помощью единой информационной системы

Новости Рязани
В Рязанской нефтеперерабатывающей компании внедрили единую информационную систему по управлению качеством продукции. Программный продукт позволит заводу эффективнее управлять качеством товарной продукции и...
Узнать больше

За одни выходные телефонные мошенники похитили у рязанцев более 1 млн

Новости Рязани
За выходные в Рязанской области телефонные мошенники похитили 1 млн 134 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД. 
Узнать больше

В Рязани продолжается ремонт дорог

Администрация
В Рязани продолжается ремонт дорог общего пользования. Об этом сообщили в пресс-службе администрации. На прошлой неделе ямочный ремонт проводился...
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

В Рязани движение по мосту на улице Ленина откроют досрочно

Новости Рязани
Как отметил Николай Любимов, решение о начале работ именно в этом году было правильным. Дело в том, что весной и летом мост подмывается, а это могло бы привести к негативным последствиям.
Узнать больше

В ДТП на улице Есенина в Рязани погиб водитель внедорожника

Новости Рязани
Утром в понедельник, 16 ноября, на улице Есенина в Рязани произошла смертельная авария. Об этом сообщает пресс-служба регионального УГИБДД. 
Узнать больше

Поджог медцентра в Рязани попал на видео

Новости Рязани
Напомним, пожар в здании медцентра на улице Зубковой, 20Б в Рязани произошёл в ночь на воскресенье, 15 ноября. В результате него оказался повреждён кабинет с томографом. Никто из людей не пострадал.
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Площадь Ленина. От хлеба до зрелищ

Акценты
Улицы, площади, памятники хранят если не загадки и тайны города, то уж точно – исторические события. И как бы часто мы к ним ни обращались, всё равно каждый раз найдём что-то новое, а что-то и пропустим, чтобы вернуться к этой теме вновь и вновь.
Узнать больше

«Невеста, у которой получилось». Рязанка написала книгу про современные свадьбы

Акценты
Куча мыслей одолевают девушек, которым сделали главное предложение в жизни. Предложение руки и сердца. С чего начать подготовку к...
Узнать больше

РГУ имени С.А. Есенина проведет День открытых дверей в онлайн-формате

Акценты
Накануне традиционного мероприятия мы встретились с ответственным секретарём приёмной комиссии вуза Дмитрием Сергеевичем Перехватовым и поговорили о нововведениях, которые ожидают абитуриентов в 2021 году, а также о новых направлениях подготовки, которые будут открыты в РГУ.
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефон: +7 (920) 639-91-05. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+