Обновлены данные о географии распространения коронавируса в Рязанской области

Оперативная группа правительства Рязанской области сообщила актуальные данные о географии распространения коронавируса по районам региона.
В целом на 12.30 16 ноября в Рязани и области выявлено 12 тыс 428 человек с COVID-19.
Ситуация с заболевшими коронавирусом в городах Рязанской области следующая:
Рязань – 6410 (+49) , Касимов – 314 (+4), Сасово – 261 (+1), Скопин – 391 (+6), Рыбное – 295 (+6), Михайлов – 143 (+1), Ряжск – 318 (+2), Спасск – 74 (+3), Шацк – 72, Клепики – 69 (+1), Кораблино – 84 (+1), Новомичуринск – 197.
Заболеваемость по районам следующая:
Александро-Невский район – 102;
Ермишинский район – 26;
Захаровский район – 78 (+2);
Кадомский район – 11;
Касимовский район – 181;
Клепиковский район – 217 (+5);
Кораблинский район – 47 (+2);
Милославский район – 56;
Михайловский район – 171;
Пителинский район – 10;
Пронский район – 62;
Путятинский район – 39;
Рыбновский район – 202 (+1);
Ряжский район – 57 (+2);
Рязанский район – 520 (+5);
Сапожковский район – 20;
Сараевский район – 111;
Сасовский район – 77;
Скопинский район – 205 (+1);
Спасский район – 171;
Старожиловский район – 101;
Ухоловский район – 21;
Чучковский район – 83 (+2);
Шацкий район – 85 (+3);
Шиловский район – 203 (+1).