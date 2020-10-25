Обновлена география распространения коронавируса в районах Рязанской области

Оперативная группа правительства сообщила актуальные данные о географии распространения коронавируса по районам региона.
В целом на 12.00 25 октября, в Рязани и области выявлено 10 тыс 114 человек с COVID-19.
Ситуация с заболевшими коронавирусом в городах Рязанской области следующая:
Рязань – 5265, Касимов – 250, Сасово – 216, Скопин – 304, Рыбное – 241, Михайлов – 117, Ряжск – 268, Спасск – 59, Шацк – 53, Клепики – 54, Кораблино – 65, Новомичуринск – 172.
Заболеваемость по районам следующая:
Александро-Невский район – 76;
Ермишинский район – 26;
Захаровский район – 57;
Кадомский район – 8;
Касимовский район – 154;
Клепиковский район – 166;
Кораблинский район – 34;
Милославский район – 43;
Михайловский район – 146;
Пителинский район – 9;
Пронский район – 56;
Путятинский район – 36;
Рыбновский район – 165;
Ряжский район – 45;
Рязанский район – 450;
Сапожковский район – 20;
Сараевский район – 85;
Сасовский район – 64;
Скопинский район – 177;
Спасский район – 150;
Старожиловский район – 73;
Ухоловский район – 14;
Чучковский район – 45;
Шацкий район – 68;
Шиловский район – 170.