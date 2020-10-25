Обновлена география распространения коронавируса в районах Рязанской области

Оперативная группа правительства сообщила актуальные данные о географии распространения коронавируса по районам региона.

В целом на 12.00 25 октября, в Рязани и области выявлено 10 тыс 114 человек с COVID-19.

Ситуация с заболевшими коронавирусом в городах Рязанской области следующая:

Рязань – 5265, Касимов – 250, Сасово – 216, Скопин – 304, Рыбное – 241, Михайлов – 117, Ряжск – 268, Спасск – 59, Шацк – 53, Клепики – 54, Кораблино – 65, Новомичуринск – 172.

Заболеваемость по районам следующая:

Александро-Невский район – 76;

Ермишинский район – 26;

Захаровский район – 57;

Кадомский район – 8;

Касимовский район – 154;

Клепиковский район – 166;

Кораблинский район – 34;

Милославский район – 43;

Михайловский район – 146;

Пителинский район – 9;

Пронский район – 56;

Путятинский район – 36;

Рыбновский район – 165;

Ряжский район – 45;

Рязанский район – 450;

Сапожковский район – 20;

Сараевский район – 85;

Сасовский район – 64;

Скопинский район – 177;

Спасский район – 150;

Старожиловский район – 73;

Ухоловский район – 14;

Чучковский район – 45;

Шацкий район – 68;

Шиловский район – 170.