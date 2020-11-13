Пятница, 13 ноября, 2020
2.8 C
Рязань
Что хотите найти?
Поиск по сайту
Новости РязаниОбщество

Обновилась география коронавируса в Рязанской области

7info7

Оперативный штаб Рязанской области рассказал, сколько заболевших в муниципалитетах региона.

За последние сутки COVID-19 заболел еще 107 человек. Всего за все время пандемии зарегистрировали 12 109 случаев.

На момент 12:30 13 ноября коронавирусом заразились в Рязани – 6 205 человек, в Касимове – 308, в Сасове – 256, в Скопине – 382, в Рыбном — 284, в Михайлове – 142, в Ряжске – 316, в Спасске – 69, в Шацке – 71, в Клепиках – 68, в Кораблине – 83, в Новомичуринске – 196.

Заболеваемость по районам следующая:

Александро-Невский район – 115;

Ермишинский район – 26;

Захаровский район – 76;

Кадомский район – 11;

Касимовский район – 177;

Клепиковский район – 209;

Кораблинский район – 45;

Милославский район – 54;

Михайловский район – 171;

Пителинский район – 9;

Пронский район – 62;

Путятинский район – 39;

Рыбновский район – 199;

Ряжский район – 55;

Рязанский район – 506;

Сапожковский район – 20;

Сараевский район – 111;

Сасовский район – 73;

Скопинский район – 203;

Спасский район – 171;

Старожиловский район – 99;

Ухоловский район – 21;

Чучковский район – 80;

Шацкий район – 82;

Шиловский район – 200.

НОВОСТИ ПАРТНЁРОВ

ВАМ МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНО

Комментарии для сайта Cackle

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Рязанским медикам в качестве благодарности передали сладкие подарки

Новости медицины
13 ноября сотрудники Рязанской станции скорой помощи получили более 20 коробок со сладкими подарками. Об этом сообщает пресс-служба регионального минздрава. 
Узнать больше

Что посмотреть в Рязани в выходные

Новости Рязани
Суббота, 14 ноября 10.00 – сказка «Теремок» в театре кукол16.00 – в Выставочном зале на Есенина пройдет вторая лекция...
Узнать больше

За долг по кредиту судебные приставы арестовали у рязанца автомобиль

Новости Рязани
Автомобиль Volkswagen Jetta арестовали у рязанца судебные приставы. Мужчина имеет большую задолженность по кредитным платежам, сообщили в пресс-службе Управления ФССП России по...
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

Что посмотреть в Рязани в выходные

Новости Рязани
Суббота, 14 ноября 10.00 – сказка «Теремок» в театре кукол16.00 – в Выставочном зале на Есенина пройдет вторая лекция...
Узнать больше

Причиной пожара в «М5 Молл» в Рязани мог стать сигнальный пистолет

Новости Рязани
В распоряжении РИА «7 новостей» появилась аудиозапись, на которой человек, представившийся сотрудником батутного комплекса Cosmica, рассказывает о причине пожара.
Узнать больше

Появилось видео момента начала пожара в ТРЦ «М5 Молл»

Новости Рязани
В первые минуты после случившегося огонь пытались потушить. Мужчина размотал пожарный рукав, открыли воду. Но затем рукав не выдержал…
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Пять правил безопасного онлайн-шоппинга

Общество
11 ноября – Всемирный день шоппинга. Зачастую именно к нему многие магазины и онлайн-площадки стараются приурочить старт распродаж. Российские пользователи только одного...
Узнать больше

Милость Господа привлекается к нам добрыми делами

Новости Рязани
7 ноября корреспондент РИА "7 новостей" в прямом эфире пообщалась с настоятелем Спасо-Преображенского Пронского мужского монастыря игумном Лукой (Степановым). Удалось поговорить о...
Узнать больше

Что делать на даче в ноябре

Акценты
Листья облетели, на улице сыро и серо. Из дома лишний раз выходить не хочется, какая уж там дача! Но опытные садоводы и...
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефон: +7 (920) 639-91-05. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+