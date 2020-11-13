Обновилась география коронавируса в Рязанской области

Оперативный штаб Рязанской области рассказал, сколько заболевших в муниципалитетах региона.
За последние сутки COVID-19 заболел еще 107 человек. Всего за все время пандемии зарегистрировали 12 109 случаев.
На момент 12:30 13 ноября коронавирусом заразились в Рязани – 6 205 человек, в Касимове – 308, в Сасове – 256, в Скопине – 382, в Рыбном — 284, в Михайлове – 142, в Ряжске – 316, в Спасске – 69, в Шацке – 71, в Клепиках – 68, в Кораблине – 83, в Новомичуринске – 196.
Заболеваемость по районам следующая:
Александро-Невский район – 115;
Ермишинский район – 26;
Захаровский район – 76;
Кадомский район – 11;
Касимовский район – 177;
Клепиковский район – 209;
Кораблинский район – 45;
Милославский район – 54;
Михайловский район – 171;
Пителинский район – 9;
Пронский район – 62;
Путятинский район – 39;
Рыбновский район – 199;
Ряжский район – 55;
Рязанский район – 506;
Сапожковский район – 20;
Сараевский район – 111;
Сасовский район – 73;
Скопинский район – 203;
Спасский район – 171;
Старожиловский район – 99;
Ухоловский район – 21;
Чучковский район – 80;
Шацкий район – 82;
Шиловский район – 200.