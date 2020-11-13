Обновилась география коронавируса в Рязанской области

Оперативный штаб Рязанской области рассказал, сколько заболевших в муниципалитетах региона.

За последние сутки COVID-19 заболел еще 107 человек. Всего за все время пандемии зарегистрировали 12 109 случаев.

На момент 12:30 13 ноября коронавирусом заразились в Рязани – 6 205 человек, в Касимове – 308, в Сасове – 256, в Скопине – 382, в Рыбном — 284, в Михайлове – 142, в Ряжске – 316, в Спасске – 69, в Шацке – 71, в Клепиках – 68, в Кораблине – 83, в Новомичуринске – 196.

Заболеваемость по районам следующая:

Александро-Невский район – 115;

Ермишинский район – 26;

Захаровский район – 76;

Кадомский район – 11;

Касимовский район – 177;

Клепиковский район – 209;

Кораблинский район – 45;

Милославский район – 54;

Михайловский район – 171;

Пителинский район – 9;

Пронский район – 62;

Путятинский район – 39;

Рыбновский район – 199;

Ряжский район – 55;

Рязанский район – 506;

Сапожковский район – 20;

Сараевский район – 111;

Сасовский район – 73;

Скопинский район – 203;

Спасский район – 171;

Старожиловский район – 99;

Ухоловский район – 21;

Чучковский район – 80;

Шацкий район – 82;

Шиловский район – 200.