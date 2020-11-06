Николай Любимов присвоил гендиректору «Рязаньагрохим» звание Почетного гражданина Рязанской области

В пятницу, 6 ноября, Николай Любимов присвоил гендиректору ОАО «Рязаньагрохим» Владимиру Бродскому звание Почетного гражданина Рязанской области. Об этом говорится в telegram-канале регионального правительства.

Губернатор напомнил, что обычно подобные звания и соответствующие знаки вручаются в областной филармонии. Однако из-за пандемии коронавируса было решено отменить все мероприятия.

— Это достойное для вас звание. Вы все свои профессиональные силы, способности и талант отдаете на благо Рязанской области. Эта награда — знак уважения всего нашего сообщества к вашему труду, — сказал Николай Любимов.

Глава региона заметил, что на сегодняшний день ОАО «Рязаньагрохим» является одним из самых крупных и надежных партнеров рязанских аграриев. К такому выводу Любимов пришел из-за больших объемов удобрений, семян и средств защиты растений, что поставляет предприятие.

— В этом году получен рекордный урожай зерновых. И я считаю, что в этом есть и ваша заслуга. Благодаря таким людям Рязанская область крепнет и развивается, — подчеркнул Николай Любимов.

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Владимир Бродский, в свою очередь, напомнил, что в следующем году предприятию исполняется 45 лет. По его словам, за это время «Рязаньагрохим» всегда работало стабильно и обеспечивало активную поддержку товаропроизводителям региона. Как отметил Бродский, за последние три года объем реализации продукции вырос почти в два раза.

— Мы живем в заботе о земле и людях, это самое главное. Наша задача – обеспечить современный уровень сельхозпроизводства, эффективное использование денежных средств. Я благодарен своему коллективу за ответственную, добросовестную работу, благодарен Правительству региона за понимание проблем АПК и содействие в их решении, — заметил Владимир Бродский.