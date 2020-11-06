Николай Любимов присвоил гендиректору «Рязаньагрохим» звание Почетного гражданина Рязанской области

В пятницу, 6 ноября, Николай Любимов присвоил гендиректору ОАО «Рязаньагрохим» Владимиру Бродскому звание Почетного гражданина Рязанской области. Об этом говорится в telegram-канале регионального правительства.
Губернатор напомнил, что обычно подобные звания и соответствующие знаки вручаются в областной филармонии. Однако из-за пандемии коронавируса было решено отменить все мероприятия.
Глава региона заметил, что на сегодняшний день ОАО «Рязаньагрохим» является одним из самых крупных и надежных партнеров рязанских аграриев. К такому выводу Любимов пришел из-за больших объемов удобрений, семян и средств защиты растений, что поставляет предприятие.
Владимир Бродский, в свою очередь, напомнил, что в следующем году предприятию исполняется 45 лет. По его словам, за это время «Рязаньагрохим» всегда работало стабильно и обеспечивало активную поддержку товаропроизводителям региона. Как отметил Бродский, за последние три года объем реализации продукции вырос почти в два раза.