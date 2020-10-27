На первенстве России по рукопашному бою рязанка завоевала бронзу

Рязанская спортсменка из спортивной школы «Юпитер» завоевала бронзу на первенстве РФ по рукопашному бою, сообщает пресс-служба городской администрации.

Соревнования проходили в Брянске с 19 по 24 октября. В первенстве участвовали более 1 000 спортсменов из 56 регионов. Рязань представляли четыре бойца.

— В споре юниорок в весовой категории свыше 75 кг «бронзу» завоевала кандидат в Мастера спорта Анастасия Смотрова. На недавнем Кубке России она стала серебряным призером, — говорится в сообщении.

Благодаря «серебру» на прошлых соревнованиях, девушке удалось выбить путевку на Кубок мира, который пройдет в Минске 13 — 16 ноября.

реклама

Спортсменку тренируют Денис Фалеев, Андрей Трунтягин и Вячеслав Новиков.