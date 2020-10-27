На первенстве России по рукопашному бою рязанка завоевала бронзу

Рязанская спортсменка из спортивной школы «Юпитер» завоевала бронзу на первенстве РФ по рукопашному бою, сообщает пресс-служба городской администрации.
Соревнования проходили в Брянске с 19 по 24 октября. В первенстве участвовали более 1 000 спортсменов из 56 регионов. Рязань представляли четыре бойца.
Благодаря «серебру» на прошлых соревнованиях, девушке удалось выбить путевку на Кубок мира, который пройдет в Минске 13 — 16 ноября.
Спортсменку тренируют Денис Фалеев, Андрей Трунтягин и Вячеслав Новиков.