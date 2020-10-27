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На берегу Оки в Рязани археологи нашли фрагменты скульптур

7info

На берегу Оки в Рязани археологи обнаружили фрагменты двух скульптур, предположительно сталинской эпохи. Об этом сообщил телеканал «Город». 

Сначала часть статуи в воде заметила местная жительница. Информация об этом появилась в интернете. Она заинтересовала представителей Рязанской археологической экспедиции. В их группе сообщается, что находка не имеет непосредственного отношения к археологии. Но в то же время в 1950-1960-х годах этот объект являлся частью декоративного убранства нашего города –  а, значит, однозначно имеет историческое значение. 

– Настоящая, подлинная деталь искусства советской эпохи, – написано в ВК.

В понедельник, 26 октября, во время отлива были обнаружены части двух скульптур. Одна из них – молодой парень в пиджаке. У второй статуи не головы. Вероятно, это скульптура девушки, так как сохранилась часть женской вышиванки и рука, сжимающая кукурузу.

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По предположению руководителя Рязанской археологической экспедиции Василия Конова, эти статуи могли стоять в Торговом городке – рязанском аналоге ВДНХ. 

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