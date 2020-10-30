Елена Сорокина вручила памятный знак почетному гражданину Рязанской области

В пятницу, 30 октября, Елена Сорокина поздравила с днем рождения почетного гражданина Рязанской области Евгения Баранкина и вручила ему памятный знак «925 лет со дня основания Рязани», сообщает пресс-служба администрации.

В этот день Евгению Бараникину исполнилось 76 лет.

— Желаю вам долгих лет жизни, крепости духа. Благодарю вас за неоценимый вклад в развитие нашего города, — сказала Елена Сорокина.

Евгений Баранкин окончил РГРТУ по специальности «Конструирование и производство радиоаппаратуры». Трудовую деятельность начал в 1961 году учеником слесаря-инструментальщика Рязанского механического завода. С 2007 по 2015 год – генеральный директор акционерного общества «Государственный Рязанский приборный завод».

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Евгений Семенович – кандидат экономических наук, депутат Рязанской областной Думы. Награжден орденом Почета, почетными знаками «За заслуги перед Рязанской областью» и «За веру и добродетель», Почетной грамотой Губернатора Рязанской области, знаком отличия «Знак великого князя Олега Рязанского» и другими наградами.

Евгению Баранкину также присвоено почетное звание «Заслуженный машиностроитель Российской Федерации», звание «Заслуженный ветеран труда завода», звания «Почетный гражданин города Рязани» и «Почетный гражданин Рязанской области».