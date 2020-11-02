Елена Митина прокомментировала выделение денег на лекарства для заболевших коронавирусом

На совещании с членами правительства президент России Владимир Путин поручил незамедлительно принять решение о выделении 5 млрд рублей на лекарства для больных с коронавирусом. Он отметил, что «часть людей, которые столкнулись с инфекцией или болеют в лёгкой форме, готовы проходить лечение амбулаторно». Однако, по словам главы государства, встаёт вопрос о доступности лекарств.

Во исполнение поручения президента премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении регионам более 5 млрд рублей на обеспечение бесплатными лекарствами больных с новой коронавирусной инфекцией, проходящих лечение амбулаторно.

– Речь идёт о пациентах, которые получают медицинскую помощь в амбулаторных условиях, то есть лечатся на дому под наблюдением врачей. Для профилактики неблагоприятного течения болезни и развития осложнений им назначают комбинированные схемы лечения. Все необходимые препараты должны выдаваться бесплатно по рецепту лечащего врача, – рассказала депутат Госдумы от Рязанской области Елена Митина.

Минздраву РФ поручено до 1 февраля 2021 года отчитаться за потраченные средства.