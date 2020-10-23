Дмитрий Хубезов продолжит хирургическую деятельность в ОКБ

В четверг, 23 октября, бывший главврач ОКБ Дмитрий Хубезов заявил, что останется оперирующим хирургом в больнице. Об этом он сообщил в прямом эфире на своей странице в Instagram.

Соответствующий вопрос ему задала одна из жительниц Рязани. Женщина отметила, что Хубезов многим известен в качестве профессионального хирурга.

— Что изменилось в моей жизни? Я должность администратора поменял на работу политика. Если раньше я работал в жестких рамках и границах, которые очерчивало наше законодательство, то сейчас я сам устанавливаю эти границы, — рассказал депутат.

Дмитрий Хубезов отметил, что считает хирургию призванием и делом всей своей жизни.

— Я буду стараться никогда в своей жизни не бросать хирургию, — заметил бывший главврач ОКБ.

Также специалист напомнил, что все еще посещает «красную зону», где борются с COVID-19.

Напомним, ранее Дмитрий Хубезов покинул пост главного врача областной клинической больницы ради места в Рязанской областной Думе. Теперь он первый зампред облдумы.