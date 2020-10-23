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Число рязанцев, госпитализированных с коронавирусом, резко выросло

7info

Число рязанцев, госпитализированных с коронавирусом, за минувшие сутки резко увеличилось. Это следует и данных, распространённых оперативной группой регионального правительства. 

На 19 часов пятницы, 23 октября, в лечебных учреждениях Рязани и области находилось 357 пациентов. В том числе 4 ребёнка. Днём ранее было 326 пациентов с COVID-19, в том числе 3 ребёнка.

Состояние 30 пациентов медики оценивают как тяжёлое. 18 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких. Эти показатели за сутки не изменились. 

Состояние 77 человек врачи оценивают как удовлетворительное, 250 пациентов – средней степени тяжести.

Остальные заражённые лечатся дома. По мнению врачей, они переносят болезнь в лёгкой форме и госпитализация им не требуется. 

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