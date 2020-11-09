На ярмарках выходного дня рязанцы купили 5 тонн яблок и груш

В Рязани вновь прошли ярмарки выходного дня. В субботу, 7 ноября, торговлю на площадках около Центрального рынка, ЦНТИ, КДЦ «Октябрь» и ТЦ «Кит» осуществляли более 200 производителей. О том, какие продукты интересовали рязанцев, рассказали в пресс-службе правительства Рязанской области.

На ярмарках жители города купили 9 тонн мяса, 8 тонн молока и молочных продуктов. Удалось реализовать 6 тонн хлеба, 2,6 тонны живой рыбы, 0,5 тонны мёда. Покупали рязанцы фрукты и овощи. Так, на ярмарках продано 18 тонн картофеля, 5 тонн яблок и груш.

Очередные ярмарки выходного дня пройдут в субботу, 14 ноября.