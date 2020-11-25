Более 8 000 рязанцев получают социальное сопровождение в рамках нацпроекта «Демография»

В рамках нацпроекта «Демография» в Рязанской области уже более 8 000 граждан получают качественное социальное сопровождение. Об этом рассказал министр труда и соцзащиты населения Валерий Емец на заседании регионального правительства.

По словам министра благодаря этому проекту произошли кардинальные изменения в подходах к системе социального обслуживания населения.

— Расширился перечень услуг, используются новые технологии соцобслуживания, созданы новые сервисы, в том числе службы выдачи средств реабилитации, сопровождения граждан, отделения дневного пребывания в комплексных центрах. Навыкам ухода обучено более 3800 человек, — отчитался Валерий Емец.

По словам Николая Любимова, Рязанская область вошла в число первых шести регионов, где начали внедрять систему долговременного ухода.

— Главной оценкой всей нашей совместной работы является мнение людей, для которых эта система долговременного ухода создается и развивается. А они зачастую говорят «спасибо», также как и их родственники. При дальнейшем совершенствовании системы социального обслуживания необходимо внимательно относиться к пожеланиям граждан и учитывать их в работе по улучшению и созданию дополнительных соцуслуг, — заметил глава региона.