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Более 8 000 рязанцев получают социальное сопровождение в рамках нацпроекта «Демография»

Елена Лобанова

В рамках нацпроекта «Демография» в Рязанской области уже более 8 000 граждан получают качественное социальное сопровождение. Об этом рассказал министр труда и соцзащиты населения Валерий Емец на заседании регионального правительства. 

По словам министра благодаря этому проекту произошли кардинальные изменения в подходах к системе социального обслуживания населения. 

— Расширился перечень услуг, используются новые технологии соцобслуживания, созданы новые сервисы, в том числе службы выдачи средств реабилитации, сопровождения граждан, отделения дневного пребывания в комплексных центрах. Навыкам ухода обучено более 3800 человек, — отчитался Валерий Емец. 

По словам Николая Любимова, Рязанская область вошла в число первых шести регионов, где начали внедрять систему долговременного ухода. 

— Главной оценкой всей нашей совместной работы является мнение людей, для которых эта система долговременного ухода создается и развивается. А они зачастую говорят «спасибо», также как и их родственники. При дальнейшем совершенствовании системы социального обслуживания необходимо внимательно относиться к пожеланиям граждан и учитывать их в работе по улучшению и созданию дополнительных соцуслуг, — заметил глава региона.

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