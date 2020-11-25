Более 8 000 рязанцев получают социальное сопровождение в рамках нацпроекта «Демография»

В рамках нацпроекта «Демография» в Рязанской области уже более 8 000 граждан получают качественное социальное сопровождение. Об этом рассказал министр труда и соцзащиты населения Валерий Емец на заседании регионального правительства.
По словам министра благодаря этому проекту произошли кардинальные изменения в подходах к системе социального обслуживания населения.
По словам Николая Любимова, Рязанская область вошла в число первых шести регионов, где начали внедрять систему долговременного ухода.
Исследование проводилось с 19 по 21 ноября, активисты проинспектировали 68 аптек. В наибольшем дефиците оказались препараты с действующими веществами . Так, азитромицина, левофлоксацина и мосифлокцина не оказалась более чем в 70% проверенных аптек