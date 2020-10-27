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Новости РязаниПроисшествия

21-летний сасовец украл декоративный дорожный знак с детской площадки

Елена Лобанова

21-летний житель города Сасово ради забавы украл декоративный дорожный знак с детской площадки. За это ему грозит до 4 лет колонии, сообщает пресс-служба регионального УМВД. 

В полицию с заявлением обратился представитель администрации. Он утверждал, что ночью с детской площадки пропала часть инвентаря. 

Рядом с участком были расположены камеры видеонаблюдения. Изучив записи, полицейские обнаружили на них молодого человека с дорожным знаком в руках. 

— Тогда правоохранительные органы решили поговорить с подростками из Сасово. Они рассказали, что на видео 21-летний студент, — говорится в сообщении. 

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Полицейские решили навестить молодого человека. Они отправились к нему домой, где и обнаружили украденный инвентарь. 

Выяснилось, что студент вместе со своим другом проходил мимо детской площадки и ради развлечения решил испортить инвентарь. Ногами он повалил один из дорожных знак и погнул его. А вторую декорацию злоумышленник забрал с собой. Все происходящее другой молодой человек снимал на камеру мобильного телефона. 

В отношении 21-летнего жителя города Сасово возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ, по которому предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 4 лет. 

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