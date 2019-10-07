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Банк «Открытие» удостоен премии SAP Value Award 2019

Банк «Открытие» получил золотую награду ежегодной премии SAP Value Award 2019 в номинации «Люди-самый ценный капитал». Такой высокой оценки удостоился проект перевода банка на единую автоматизированную систему управления персоналом. Церемония награждения лауреатов состоялась 3 октября в Москве, в Центральном доме литераторов на Поварской.

Когда в мае 2018 года Наблюдательный совет утвердил стратегию развития объединенного банковского бизнеса «Открытия» до 2020 года, была поставлена непростая задача: всего за 6 месяцев создать единую автоматизированную систему управления персоналом федерального масштаба по всей структуре объединенного банка, с миграцией данных и процессов из старых систем в условиях параллельной реорганизации штатной и организационной структуры и прочих процессов глобального объединения банков.

Целью создания системы было объединить организационный менеджмент, администрирование персонала, учет рабочего времени и расчет зарплаты сотрудников сразу в трех банках — «Открытие», «Бинбанк» и «Бинбанк диджитал». Проект затронул всех сотрудников кредитной организации.

Сергей Русанов, член правления, руководитель ИТ-блока банка «Открытие»: «Для решения поставленной задачи банк выбрал промышленное решение SAP Human Capital Management от SAP. В результате в новую систему были переведены все необходимые данные, включая данные архивных систем «БОСС-Кадровик», появилась сквозная автоматизация ключевых бизнес-процессов, удалось минимизировать ручной труд и сократить численность персонала кадровой службы и бухгалтерии. Трудозатраты на основную деятельность были сокращены на 20%. По сравнению с поддержкой трех разных кадровых систем на 40% сократились расходы на поддержку ИТ и бизнес-процессов, на 15% — время расчета зарплат, на 20% — сроки внесения изменений в кадровые данные».

Елена Салихова, старший вице-президент, руководитель блока по работе с персоналом банка «Открытие»: «Стратегическая задача банка «Открытие» – войти в 2020 году в топ-5 ведущих российских банков. Достичь этой цели невозможно без отлаженных эффективных бизнес-процессов и цифровых технологий. Мы объединили ресурсы банка, вендора и партнера, и результат превзошел наши самые смелые ожидания. В кратчайшие сроки мы осуществили проект, позволивший объединенному банку создать единую эффективную систему управления персоналом. Эта награда – заслуженная оценка профессиональной самоотверженной работы всех участников проекта».

Андрей Горяйнов, заместитель генерального директора SAP CIS: «Каждый год мы проводим SAP Value Award для того, чтобы бизнес-лидеры, которые уже достигли успехов в цифровых проектах, могли делиться своими результатами, тем самым давая толчок и мотивацию для развития другим игрокам рынка. Несмотря на то, что на бизнес сегодня влияет очень много факторов, умение смотреть по сторонам и находить новые «точки роста» — залог достижения экономических высот. Наше партнерство уже открыло перед банком «Открытие» много новых возможностей. И золотая награда премии SAP Value Award – еще одно доказательство того, что курс на цифровую трансформацию был выбран правильно».

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