Новая скульптура слоника может украсить социальный объект в Шлаковом

- Advertisement -

В Шлаковом могут построить детсад, школу или поликлинику рядом с местом, где раньше стояла скульптура слоника. Такое предложение высказали местные жители на встрече с сотрудниками администрации города.

Активные жители Шлакового осмотрели детали скульптуры. Специалисты отметили, что объект получил значительный износ и не подлежит дальнейшему использованию или восстановлению. В этом убедились и местные жители.

На встрече предложили комплексно благоустроить место бывшего расположения скульптуры. Жители также рассмотрели возможность возведения там детсада, школы или поликлиники.

Депутат гордумы Светлана Ворнакова отметила, что территория, где стоял слоник, принадлежит городу. Также как и здание бывшего детсада.

— Предложение напрашивается само: предоставить эту территорию для постройки детсада, школы или поликлиники. И пусть в проекте предусмотрят скульптуру слона, которая будет встречать жителей, как и полвека назад его предшественник. Надеюсь, что озвученное наше мнение и желание совпадут с возможностями воплотить это в жизнь, — подчеркнула Ворнакова.

Все предложения структурные подразделения администрации взяли в работу. Новая встреча с жителями пройдет через неделю.

Напомним, ранее Губернатор поручил вернуть на место или создать новую скульптуру для жителей поселка.