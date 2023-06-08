Четверг, 8 июня, 2023
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Новая школа в Касимове должна заработать в 2024 году

Татьяна Проводина
Фото с сайта правительства Рязанской области

Запуск новой школы в Касимове на 960 мест намечен на следующий год. Об этом сообщил губернатор Рязанской области по итогам поездки в Касимовский район.

Павел Малков побывал на стройплощадке учреждения, которое возводится по национальному проекту «Образование». В новую школу переведут учеников школы №3. Кроме того, другие школы Касимова смогут перейти на режим в одну смену, а дети из густонаселенных микрорайонов смогут получать образование в шаговой доступности.

Помог решить вопрос строительства этой школы депутат Госдумы Андрей Макаров. Из федерального бюджета выделено более 970 млн рублей, а общая стоимость строительства превышает полтора миллиарда рублей с учётом средств областного и местного бюджетов.

Губернатор назвал новую школу одним из примеров положительных изменений в развитии города.

Павел Малков: «Была большая потребность в этом учебном заведении: старая школа рассчитана на меньшее число детей и совсем не подходит для современного учебного процесса. Важно построить новое здание вовремя. Параллельно нужно приобретать мебель, учебные материалы и оборудование. Учебный процесс должен начаться как можно быстрее по завершении строительства»

Новая школа в Касимове должна заработать в 2024 году
Новая школа в Касимове должна заработать в 2024 году
Новая школа в Касимове должна заработать в 2024 году

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