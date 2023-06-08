Новая школа в Касимове должна заработать в 2024 году

Запуск новой школы в Касимове на 960 мест намечен на следующий год. Об этом сообщил губернатор Рязанской области по итогам поездки в Касимовский район.

Павел Малков побывал на стройплощадке учреждения, которое возводится по национальному проекту «Образование». В новую школу переведут учеников школы №3. Кроме того, другие школы Касимова смогут перейти на режим в одну смену, а дети из густонаселенных микрорайонов смогут получать образование в шаговой доступности.

Помог решить вопрос строительства этой школы депутат Госдумы Андрей Макаров. Из федерального бюджета выделено более 970 млн рублей, а общая стоимость строительства превышает полтора миллиарда рублей с учётом средств областного и местного бюджетов.

Губернатор назвал новую школу одним из примеров положительных изменений в развитии города.