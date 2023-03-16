Четверг, 16 марта, 2023
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Новая школа № 76 имени Чумаковой в Рязани откроется через две недели

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Средняя школа № 76 имени Н. Н. Чумаковой в Рязани полностью готова к приёму к учащихся, откроется через две недели. Об этом написал ВКонтакте вице-губернатор Рязанской области Артём Бранов.

Бранов поблагодарил строителей за работу после посещения учебного заведения. Также чиновник сообщил о начале строительства двух новых школ в Олимпийском городке и Семчино.

Школа № 76 построена в микрорайоне Кальное. 7info подготовило большой фоторепортаж и видеообзор.

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